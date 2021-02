Genova – Migliaia di persone in coda, senza il distanziamento adeguato, e scoppia la polemica.

E’ accaduto questa mattina ai Magazzini del Cotone, al Porto Antico di Genova, dove è in programma il concorso indetto da Alisa per l’assunzione di 274 Operatori Socio Sanitari.

Una lunga fila di candidati già in mattinata si è affollata all’ingresso del modulo in cui è prevista la prova ma tra loro nessun distanziamento.

Per questo in diversi hanno protestato, non soltanto i candidati ma anche i frequentatori dell’area.

Da Alisa è stato precisato che erano stati previsti ingressi scaglionati ma i candidati si sono presentati tutti insieme.

5.896 gli ammessi alle prove preselettive che nella giornata di oggi si svolgeranno ai Magazzini del Cotone e al palazzetto della Fiumara per l’assunzione di 274 Oss in tutta la Liguria.