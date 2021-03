Genova – Sempre più vicina la ripartenza delle crociere nel Mediterraneo di MSC che, da maggio, affiancherà la Seaside alla Grandiosa per le partenze da Genova.

MSC Seaside, una delle navi più recenti e innovative della propria flotta – anche dal punto di vista ambientale – tornerà operativa in Mediterraneo a partire dal 1° maggio, andando così ad affiancare l’ammiraglia MSC Grandiosa, la prima nave al mondo ad aver ripreso le crociere dopo il lockdown ad agosto 2020 e che ha trasportato finora in sicurezza oltre 40.000 ospiti.

MSC Seaside effettuerà un itinerario inedito, con partenza da Genova tutti i sabati, che prevede crociere di una settimana con scali a Malta, Civitavecchia e – per la prima volta nella storia della Compagnia – anche a Siracusa e a Taranto. I crocieristi potranno scegliere di imbarcarsi indifferentemente in ogni porto italiano previsto dall’itinerario, in funzione di quello più comodo da raggiungere.

Per continuare a garantire un elevato livello sicurezza ai propri ospiti e all’equipaggio, MSC Crociere adotterà anche su MSC Seaside il rigoroso il protocollo di salute e sicurezza implementato su MSC Grandiosa a partire da agosto 2020, che oggi rappresenta – anche per altri settori – un vero e proprio modello da seguire a livello globale. Tra le numerose misure adottate vi sono: tampone per tutti i passeggeri a inizio e a metà crociera; tampone settimanale per ogni membro dell’equipaggio che, prima di prendere servizio, viene sottoposto inoltre a tre tamponi ed effettua un periodo di quarantena di 14 giorni; innovativo sistema di “contact tracing” basato su braccialetti smart indossati da tutte le persone che salgono a bordo; escursioni “protette” organizzate esclusivamente per i crocieristi e tampone per le guide turistiche e gli autisti dei mezzi utilizzati durante le escursioni; divieto di scendere a terra per i membri dell’equipaggio; sanificazione continua degli ambienti di bordo.

MSC Crociere ha inoltre comunicato l’estensione dell’attuale itinerario di MSC Grandiosa fino alla fine di maggio. L’ammiraglia della Compagnia continuerà quindi a fare scalo nei porti di Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Malta.

Un itinerario completamente nuovo per Msc Seaside

Per ciascuna delle due nuove destinazioni di MSC Seaside (le splendide mete di Siracusa e Taranto), MSC Crociere offrirà una serie di escursioni protette a terra per garantire agli ospiti la possibilità di scoprire i meravigliosi siti rimanendo sempre in una bolla sociale sicura.

La città di Siracusa fa il suo debutto tra le destinazioni di MSC Crociere. I passeggeri potranno effettuare una serie di escursioni protette a terra, andando alla scoperta in totale sicurezza dei meravigliosi siti storici e archeologici di questo territorio, immergendosi nello splendido entroterra o visitando le città barocche che hanno anche fatto da sfondo a diverse puntate del “Commissario Montalbano”. Tra i siti archeologici di maggior pregio c’è sicuramente il teatro greco di Siracusa, il più grande mai costruito in Sicilia e uno dei più maestosi e ben conservati del mondo greco. Per coloro che desiderano vedere panorami mozzafiato c’è la possibilità di visitare il vulcano più grande d’Europa, l’Etna, che regala viste emozionanti e indimenticabili. Tra le destinazioni sono compresi anche gli antichi splendori della bella Taormina.

La città di Taranto costituisce una visita speciale per coloro che sono alla ricerca di una giornata per rilassarsi e staccare la spina approfittando delle meraviglie di questa regione storica. È possibile scoprire la città vecchia di Taranto, piena di fascino con i suoi vicoli tortuosi, decine di chiese e palazzi, oltre al Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA), che permette di rivivere la storia e le radici del Sud Italia grazie ad una mostra di oggetti appartenuti agli abitanti di questa zona. In alternativa è possibile visitare e dirigersi verso altri luoghi nelle vicinanze tra cui Alberobello, sito UNESCO famoso in tutto il mondo per i suoi caratteristici “trulli”, o le bellissime cittadine barocche Martina Franca o Grottaglie, conosciute per l’artigianato della ceramica.

Battezzata nel 2017, MSC Seaside ha riscritto le regole del design delle navi da crociera, combinando aree interne ed esterne per avvicinare gli ospiti al mare come mai prima d’ora e dispone inoltre di ampi spazi all’aperto con un vasto ponte esterno, numerose piscine, vasche idromassaggio e un incredibile acquapark con 5 scivoli d’acqua in cui adulti e bambini possono trascorrere intere giornate. Caratteristica distintiva della nave è anche la promenade esterna situata sui ponti più bassi che gira lungo il perimetro della nave e permette agli ospiti di passeggiare, mangiare, prendere un aperitivo, fare shopping, prendere il sole o fare un bagno in piscina ammirando l’immensità del mare con la sensazione di trovarsi su un molo. Oltre alle numerose aree all’aperto e al chiuso in cui è possibile divertirsi e rilassarsi, la nave è anche dotata dell’MSC Yacht Club dedicato agli ospiti che cercano un servizio esclusivo e intimo in luoghi eleganti e silenziosi con servizio maggiordomo h 24.

ALTRI AGGIORNAMENTI SUGLI ITINERARI

MSC Crociere, a seguito dell’impossibilità di raggiungere alcuni porti in Europa ancora non disponibili, ha inoltre aggiornato gli itinerari di apertura della stagione estiva.

Gli itinerari nel Mediterraneo occidentale nei mesi di aprile e maggio sono stati cancellati, con l’eccezione di quelli su MSC Grandiosa e MSC Seaside. Sono cancellate anche le crociere di aprile nel Mediterraneo orientale e in Nord Europa. Infine, sono state cancellate le crociere nei Caraibi fino al 31 maggio.

Gli ospiti interessati da questi cambiamenti possono prenotare un’altra crociera – tra cui quelle nel Mediterraneo a bordo di MSC Seaside e MSC Grandiosa – attraverso la loro agenzia di viaggi o consultando il sito www.msccrociere.it.

Per tutti gli itinerari cancellati o modificati i clienti avranno la possibilità di essere riprotetti a bordo di MSC Grandiosa o MSC Seaside, ricevendo un credito di bordo non rimborsabile fino a € 200 a cabina. In caso di mancata accettazione della riprotezione, gli ospiti avranno comunque diritto ad un Voucher Future Cruise Credit con una validità di 18 mesi dalla data di emissione.