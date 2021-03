Campiglia – Si era avventurata lungo il sentiero dell’Alta Via delle Cinque Terre tra Campiglia e località Sella Derbi quando è caduta procurandosi una ferita alla caviglia che non le permetteva di camminare.

Un’escursionista spezzina è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino nel tardo pomeriggio ieri.

I soccorritori (5 unità VVF e mezzi speciali SAF Speleo Alpino Fluviale) hanno raggiunto l’abitato di Campiglia – Bocca dei Cavallin, insieme al personale del Soccorso Alpino di La Spezia, e hanno percorso il sentiero in direzione Portovenere per raggiungere la località Punta Pitone, dove si trovava la donna ferita.

Caricata l’infortunata su di una barella speciale da sentiero, si provvedeva al trasporto della persona fino alla strada asfaltata in località Bocca dei Cavallin, dove il personale sanitario del 118 di La Spezia ne provvedeva il trasferimento presso l’Ospedale Civile S.Andrea.