Genova – E’ stato fermato visibilmente ubriaco e con un grammo di cocaina in tasca, per tutta risposta si è abbassato i pantaloni e ha insultato gli agenti.

E’ accaduto la scorsa notte in vico Mele, nel centro storico di Genova.

Qui gli agenti intervenuti insieme agli uomini dell’esercito nell’ambito dei controlli del centro storico hanno notato l’uomo, un 31enne, allontanarsi con passo spedito alla vista delle divise.

Raggiunto e controllato, il 31enne è apparso ubriaco e ha assunto un atteggiamento poco collaborativo, insultando gli agenti e abbassandosi i pantaloni per orinare, mostrando i genitali a tutti.

L’uomo, privo di documenti, aveva con sé due involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa un grammo. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato anche un sacchetto con 62 grammi di anfetamine in cristallo nascosto nella fessura di un muro poco distante.

Accompagnato in Questura per l’identificazione, il 31enne ha continuato a mantenere un atteggiamento poco collaborativo e oltraggioso.

Durante i controlli negli uffici della Polizia sono emersi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Numerosi anche i precedenti in materia di stupefacenti.

Il 31enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini del commercio, oltraggio a pubblico ufficiale e inosservanza della normativa sull’immigrazione.

Per lui anche una sanzione per atti contrari alla pubblica decenza e per ubriachezza.

Il Questore, giudicando la sua pericolosità sociale, ha emesso a carico dell’uomo un ordine di allontanamento dal centro storico.