Moneglia – E’ stato ritrovato sano e salvo l’ultraottantenne disperso ieri sera sulle alture di Moneglia, nel levante ligure. L’anziano, buon camminatore, era scivolato nel greto di un rivo e non riusciva più a risalire.

Fortunatamente la moglie, non vedendolo rientrare con il calar del sole ha chiamato i soccorsi indirizzando le ricerche in una zona dove l’anziano andava spesso.

Subito è scattata la macchina delle ricerche con squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del soccorso alpino.

Sono stati i volontari dell’Antincendio Boschivo ad individuare l’uomo mentre il Soccorso Alpino ha approntato la manovra di recupero con corde ed i Vigili del fuoco hanno collaborato a recupero e trasporto. In discrete condizioni di salute è stato condotto all’ospedale per accertamenti.

—