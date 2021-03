Sanremo – “Alla terza canzone stanno già dormendo tutti”. Non è piaciuta ad Amadeus e neppure ai vertici della Rai la frase conclusiva dello spot commissionato da Regione Liguria per promuovere il turismo.

La pubblicità, trasmessa per la prima volta ieri sera, ha sorpreso Amadeus che, già in diretta, aveva storto il naso difendendo il Festival ribattendo alle parole, pronunciate ironicamente dall’attore comico genovese Maurizio Lastrico.

Al rientro in diretta, subito dopo la trasmissione dello spot, Amadeus ha replicato in modo inequivocabile: “volevo dire ai creativi che non è vero che dormono tutti dopo la terza canzone”.

Una “gaffe” che si è poi trasformata in valanga nelle ore successive alla prima puntata del Festival e che ha coinvolto i vertici Rai sino alla notizia, che circola sul web, di un sempre più probabile “ritiro” dello spot o della sua modifica.

Nello spot si vede un matrimonio celebrato da Lastrico in veste da prete e una discussione tra gli sposi a proposito di dove fare il viaggio di nozze.

Lei vuole sole e mare e lui neve e montagna.

Il prete (Lastrico) mette d’accordo i due consigliando la Liguria, terra di mare e di montagna.

Lo spot, divertente e simpatico, è chiaramente ironico e si chiude con la battuta “tranquilla, che a Sanremo dopo la terza canzone dormono tutti” che ha mandato su tutte le furie Amadeus e i vertici Rai.

Poco dopo la voce di una possibile modifica dello spot ha iniziato a circolare sempre più insistente. Questa sera sapremo se e quanto era fondata.