Genova – Un incidente che ha coinvolto un autobus e un’ambulanza si è verificato questa mattina in corso Buenos Aires.

Qui, all’altezza dell’incrocio con via Casaregis, il bus e l’ambulanza si sono scontrati per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 ma per fortuna non ci sono stati feriti gravi.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.