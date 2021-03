Savona – E’ stata riaperta parzialmente solo a notte fonda l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa dalle 16 di ieri a causa di un pauroso incidente stradale in cui ha perso la vita una persona.

L’emergenza è andata avanti per ore coinvolgendo l’intero traffico tra Albenga e Ceriale sia in direzione levante che ponente.

Bloccata per ore anche la statale Aurelia su cui si è riversato il traffico autostradale.

A mandare in tilt l’autostrada A10 lo scontro frontale tra un’autocisterna e un camion nel tratto che va dal casello di Albenga e l’autogrill di Ceriale.

Per cause ancora da accertare il pesante automezzo ha improvvisamente sbandato ed oltrepassato il guard-rail che non ha retto l’impatto ed è precipitato sulla corsia opposta colpendo frontalmente un altro mezzo pesante che procedeva in direzione contraria.

Un impatto violentissimo che ha causato la morte del conducente.

I mezzi si sono poi intraversati ed un altro Tir si ribaltato sulla carreggiata opposta, forse coinvolto nel primo impatto.

Un “muro” di lamiere contorte che ha causato il blocco totale dell’autostrada che è rimasta chiusa sino a tarda sera.