Genova – E’ iniziato questa mattina presto lo sciopero di 24 ore dei lavoratori portuali di Genova.

In diversi si sono ritrovati davanti al varco di Ponte Etiopia dando vita a un presidio che ha bloccato Lungomare Canepa mentre un gruppo più ristretto di manifestanti si è ritrovato davanti alla sede di Confindustria Genova.

Lo sciopero di quest’oggi è la protesta dei portuali contro la lettera del presidente dei terminalisti genovesi Beppe Costa al segretario dell’Autorità portuale Signorini, lettera in cui si diffida e si mette in mora l’autorità portale per non aver sorvegliato le azioni della Compagnia.

Secondo i terminalisti, infatti, l’autorità portuale non avrebbe controllato sulle richieste di adeguamenti di compenso dei portuali dal 2013 per un totale di 8 milioni di euro, cifra che i terminalisti intendono chiedere come risarcimento.

Questo nonostante la firma sull’accordo quadro che avrebbe dovuto mettere in sicurezza i conti di Culmv e che sembrava dovesse ripristinare un equilibrio tra le parti.