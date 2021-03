Genova – E’ un lunedì di disagi code e rallentamenti sull’autostrada A7 Genova – Milano.

Sul tratto tra Busalla e Genova Ovest, in direzione di Genova, sono cinque i chilometri di coda segnalati per un cantiere.

Numerose sono le segnalazioni degli utenti in coda, bloccati sull’autostrada, particolarmente tra Bolzaneto e Genova.

Rallentamenti e incolonnamenti hanno caratterizzato la mattinata anche per gli utenti dell’autostrada A12, tra Genova est e il bivio per Milano, sempre per lavori.