Genova – Sono stati svegliati dal fumo e dal forte odore di bruciato che proveniva dalla spiaggia dove qualcuno aveva dato fuoco alla legna trascinata dal mare. Brusco risveglio, ieri notte, per alcune famiglie residenti in via del Tritone, a pochi metri dalla spiaggia di Sturla.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che in breve hanno domato le fiamme.

Il rogo è stato appiccato da qualcuno che evidentemente voleva eliminare la legna in barba alle normative che ne vietano la combustione sulle spiagge. O forse si tratta dell’opera di qualche piromane.

Indagini in corso per accertare eventuali responsabilità. In zona sono presenti diverse telecamere di sorveglianza.