Chiavari (Genova) – Torna percorribile dalle 18.00 di oggi la stazione di Chiavari, sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

Questa mattina si sono conclusi i lavori definitivi di ispezione e manutenzione della galleria “Della Moranda”, nei pressi della stazione di Chiavari, torneranno percorribili in entrambi i sensi di marcia.

La galleria è stata interessata, a partire dal 1° febbraio, da interventi di ispezione e manutenzione, come previsto dal piano di potenziamento della rete ligure, pianificato in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

I lavori di sostituzione di alcuni tratti del rivestimento con nuovi elementi prefabbricati in calcestruzzo sono stati portati avanti per fasi consequenziali per la natura dell’ammasso che ospita il fornice, costituito da ardesia che, per sue peculiarità, consente di intervenire in sicurezza su alcune limitate porzioni alla volta.