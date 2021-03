Genova – La Polizia Locale ha lavorato per bonificare il piazzale a mare di via San Giovanni d’Acri, a Cornigliano, rimuovendo le auto abbandonate.

Ieri gli agenti del sesto distretto territoriale hanno lavorato per rimuovere le auto l’area.

Tre i veicoli sequestrati perché privi di assicurazione.

Un’auto è stata rimossa mentre 41 sono state le multe per divieto di sosta.

Alune delle auto erano usate dai senza fissa dimora come ricoveri di fortuna.

Insieme agli agenti della Locale è intervenuto il personale di Amiu che ha ripulito il piazzale.

Due veicoli, uno in via Bigliati e uno in via Brighenti, già censiti, saranno conferiti al centro di raccolta per la successiva demolizione.