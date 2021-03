Ancora variabilità sulla Liguria a causa di due transiti perturbati che interessano la regione e porteranno piovaschi e nuvole, venti sostenuti di Libeccio e mare agitato. Dopo un temporaneo miglioramento, le condizioni andranno peggiorando nuovamente

tra Sabato e Domenica con un nuovo rinforzo dei venti di Libeccio e mare agitato. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Queste le previsioni di Arpal per le prossime ore:

Venerdì 12 marzo 2021

Graduale dissolvimento della nuvolosità a partire da Ponente. Residue precipitazioni, fino alle ore centrali, a Levante.

Umidità: su valori medio-alti.

Venti deboli o moderati meridionali fino al pomeriggio, forti su Imperiese, rotazione da Nord in serata ovunque.

Mare molto mosso sul Centro Ponente, da agitato in calo a molto mosso a Levante.

Segnalazioni Prot. Civile: vento forte da Sud-Ovest a Ponente, mareggiata a Levante, mare localmente agitato altrove.

Sabato 13 marzo 2021

Schiarite alternate ad annuvolamenti, specie nel pomeriggio sul Centro Levante; assenza di precipitazioni.

Umidità: su valori medio-alti.

Venti: deboli meridionali al mattino, tendenti ad un rinforzo dal pomeriggio: raffiche fino 60-70 km/h da Sud-Ovest la sera su Imperiese.

Mare: molto mosso, in aumento ad agitato in serata a Levante per onda da Sud-Ovest.