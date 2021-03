Genova – In occasione della campagna #CleanCities il circolo FIAB Amici della Bicicletta – Genova e Legambiente hanno provato un nuovo tracciato che dal Righi, attraversando il primo entroterra genovese li ha portati in Valpolcevera.

Una gita con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito la mobilità dolce e per incentivare l’utilizzo della bicicletta in città anche a fini turistici.

Il tracciato sfrutta l’intermodalità con il mezzo pubblico.

La partenza ideale infatti è dal capolinea alto della funicolare Zecca Righi ed il terminale alla stazione FS di Genova Sampierdarena.