Genova – Brutta e inattesa sorpresa per gli amanti delle passeggiate sul lungomare di Nervi. Senza alcuna comunicazione preventiva e senza segnalazioni in loco, è stato chiuso un tratto di passeggiata Anita Garibaldi, all’altezza del cantiere per la ricostruzione della Marinella.

I residenti della zona e i tanti frequentatori della splendida passeggiata hanno scoperto che il tragitto è interrotto solo una volta arrivati alla rete metallica che è stata posta a sbarramento del passaggio.

La durata dei lavori ha lasciato sbalorditi i segnalatori: agosto 2021

Sembra che a causare il blocco della passeggiata siano lavori per l’estensione (o l’estendimento come riportato curiosamente nel cartello) della rete fognaria e del gas anche se non è ancora chiaro se i lavori interessino utenze della Marinella o se, invece, siano di pertinenza pubblica.

“Da un momento all’altro e senza alcuna segnalazione – spiegano i segnalatori – ci siamo trovati la passeggiata chiusa con una cancellata. Lavori che dureranno mesi di cui non sapeva niente nessuno. Con tutti i mesi di lockdown e chiusure varie ci sembra curioso che i lavori vengano fatti proprio adesso che la stagione migliora e si può passeggiare piiù agevolmente”.

La passeggiata non è chiusa dalla stazione di Nervi sino a Capolungo ma solo nel tratto tra la galleria sotto la ferrovia che porta alla passeggiata e quella quella successiva, sempre nei pressi della stazione ma un pò più a levante.

“L’interruzione è aggirabile – spiegano i segnalatori – ma per chi è su una sedia a rotelle o ha un passeggino può diventare un problema serio perché l’accesso successivo ha una scalinata lunga e ripida”.