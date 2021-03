Genova – Ancora un incendio in un terreno abbandonato tra le case del Cep, sulle alture di Prà. Ancora una volta i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare le fiamme appiccate quasi certamente da un piromane.

L’allarme è scattato intorno alle 21 quando alcuni residenti hanno notato le fiamme dalle finestre ed hanno allertato i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Multedo che hanno lavorato a lungo per avere ragione del rogo e per bonificare l’area per evitare nuovi focolai.

Pochi i danni ma il timore resta sempre quello che le fiamme possano estendersi ad auto parcheggiate o addirittura alle abitazioni, magari spinte dalle forti raffiche di vento.

In corso le indagini per accertare l’origine delle fiamme e per fermare l’autore del gesto.