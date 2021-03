Genova – Ha visto le divise dei Carabinieri e ha tentato di allontanarsi ma è e stato fermato e sorpreso con tre etti di cocaina e per questo arrestato.

E’ accaduto ieri pomeriggio in piazza Petrella, a Certosa.

Qui, un uomo di 42 anni, genovese, è stato notato dai militari della Caserma di San Teodoro mentre tentava di allontanarsi.

Insospettiti, gli uomini dell’Arma lo hanno fermato e hanno effettuato i controlli del caso.

E’ quindi emerso che l’uomo avesse precedenti in materia stupefacenti per questo i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare trovando il 42enne in possesso di oltre tre etti di eroina e mille euro in contanti.

Per lui sono scattate le manette per detenzione di sostante stupefacenti e il trasferimento nel carcere di Marassi.