Correnti fredde di provenienza artico-continentale continuano a scorrere sul nord-Italia portando un marcato calo delle temperature, in un contesto però stabile, soleggiato, ma piuttosto ventoso.

Cambio di passo da martedì, complice il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale, che determinerà un graduale aumento delle temperature ma anche della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 21 marzo 2021

Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione, con solo il transito da ovest verso est di qualche innocua velatura o nube alta in mattinata.

Venti tesi da nord/nord-ovest sul centro-ponente, moderati/tesi da nord-est a levante.

Mari stirati o mossi sotto-costa, tra mossi e molto mossi a largo.

Temperature: In calo, più marcato sui rilievi.

Costa: min +3/+8°C, max +8/+12°C

Interno: min (fino a -10 sulle vette) -6/+4°C, max +5/+10°C

Lunedì 22 marzo 2021

Bel tempo su tutta la regione a parte il transito di innocui velature.

Venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare stirato o poco mossi sotto-costa, mossi a largo.

Temperature: In calo specie nei valori minimi, gelate nell’entroterra.

Martedì 23 marzo 2021

Nubi in aumento sul settore centro-orientale.

Venti in rotazione da nord/nord-ovest a sud-ovest già in mattinata.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature in aumento.