Genova – Diretta streaming, sabato 27 marzo, alle 21, per la conclusione dell’ottava edizione di Genova per Voi, il primo talent dedicato agli autori di canzoni.

Una manifestazione nata a Genova – città che più di ogni altra è legata alla canzone, soprattutto a quella di autore – e che rappresenta un esempio pressoché unico di talent dedicato agli autori/compositori di canzoni, in un panorama che abitualmente privilegia le iniziative destinate agli interpreti.

«Con piacere il Comune di Genova ha sostenuto anche quest’anno Genova per Voi, il primo talent nazionale per autori di canzoni – ha spiegato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Una manifestazione targata Genova, che si conferma come realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo e che contribuisce ad accrescere il successo della musica italiana».

Prodotto da ATID (Associazione Teatro Italiano del Disagio), con il sostegno del Comune di Genova e di SIAE questo talent, che ha lanciato personaggi di successo come Federica Abbate, Emanuele Dabbono e Willie Peyote, premia il vincitore con un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi. Alla miglior autrice verrà inoltre attribuita la targa SIAE. Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, potranno usufruire gratuitamente per un anno dell’iscrizione a SIAE.

«Siamo molto soddisfatti che questa edizione di Genova per Voi abbia potuto svolgersi ugualmente anche se da remoto, a differenza di tante altre manifestazioni cancellate per l’emergenza Covid – hanno commentato il direttore artistico Gian Piero Alloisio e il direttore organizzativo Franco Zanetti – I finalisti e i tutor hanno lavorato efficacemente anche via Zoom e gli interventi online degli ospiti, che ringraziamo, sono stati utili e significativi».

La finale, che sarà presentata da Elisabetta Gagliardi (finalista edizione 2013) è ad accesso gratuito e si può seguire cliccando sui seguenti link:

https://www.facebook.com/genovamorethanthis

https://www.facebook.com/GenovaperVoi

https://www.youtube.com/channel/UC2-C8aQj76CoQKC3wEJygjg/featured

https://www.facebook.com/SocietaItalianaAutoriEditori

https://www.facebook.com/claqueinagora/

Ecco i 10 finalisti, selezionati tra 238 iscritti da Gian Piero Alloisio, Franco Zanetti, Claudio Buja e Lucrezia Savino (questi ultimi per Universal Music Publishing Ricordi):

Giacinto Brienza (Foggia), Edith Brinca (Verbania), Giulia Catuogno (Giulia Mei) (Palermo), Gloria Collecchia (Ascoli Piceno), Marco Conte (Cassano Magnago – VA), Nicolò Marangoni (Noventa Vicentina – VI), Claudia Salvini (Montevarchi – AR), Stefano Santoro (Rho – MI), Davide Viglio (Verona), Alessandro Zanolini (Piacenza).

Tutor dei laboratori di scrittura sono stati Emanuele Dabbono (finalista edizione 2013 e autore in esclusiva per Tiziano Ferro) e Simone Cremonini (vincitore edizione 2018 e autore Universal).