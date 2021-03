Genova – E’ iniziata ieri sera alle 23 la campagna di prenotazioni per la vaccinazione anti coronavirus per le persone tra i 75 e i 79 anni in Liguria. Attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it e il numero verde 800 938 8818, le farmacie, gli sportelli territoriali Cup è possibile richiedere l’appuntamento per la somministrazione del vaccino in due diversi appuntamenti a distanza, secondo le prescrizioni del tipo di farmaco usato.

Secondo i primi dati, nella prima mezz’ora di “clickday” sono state superate le 7 mila e 700 prenotazioni che lasciano sperare che i timori per il ritiro precauzionale del vaccino AstraZeneca e il successivo rilascio per accertata sicurezza, non abbiano spaventato troppo i liguri che devono sottoporsi al vaccino.

Per la fascia 70-74, invece, le prenotazioni apriranno a partire dalle 23 di lunedì 29 marzo con le stesse modalità.