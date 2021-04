Sanremo – Otto pazienti di una RSA per anziani sono risultati positivi al coronavirus nonostante il vaccino appena completato con la seconda dose di prodotto della casa farmaceutica Pfizer.

Un focolaio di Covid è stato registrato all’interno della rsa Borea di Sanremo, dove otto pazienti che erano stati vaccinati a gennaio e che han già ricevuto la seconda dose di Pfizer sono risultati positivi: solo in un caso un’anziana ha avuto la febbre per una notte, con temperatura intorno ai 37,5 gradi, gli altri sono tutti asintomatici. Positivi anche una infermiera e una operatrice socio sanitaria, non ancora vaccinate per motivi di salute.

Nei prossimi giorni verranno ripetuti i tamponi per verificare se non si sia trattato di un falso positivo magari proprio a seguito del vaccino.