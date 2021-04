Ventimiglia (Imperia) – Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la Statale 20 del Colle di Tenda, all’altezza della galleria Bocche, a Ventimiglia.

Intorno alle 21.30, per cause che sono ancora in fase di verifica, un motociclista in sella a una moto con targa francese si è scontrato con un camion che procedeva in direzione sud.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al motociclista, morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Con loro anche i Carabinieri di Ventimiglia che si sono occupati dei rilievi del caso e che ora dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.