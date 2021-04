Genova – Sta provocando code in entrata al casello autostradale di Genova Bolzaneto l’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 che ha visto il ribaltamento di un camion.

Il mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato finendo per adagiarsi su un fianco lungo la A7 Genova – Milano, in direzione del capoluogo lombardo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente sia i soccorsi sanitari sia i soccorsi meccanici.

I militi del 118 hanno trasferito il conducente del tir al pronto soccorso dell’ospedale villa Scassi di Sampierdarena ma le sue condizioni non sarebbero gravi.