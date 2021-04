Genova – Sono state ultimate le procedure per la restituzione dei punti decurtati agli automobilisti multati dai semafori intelligenti T-Red per l’errato uso delle corsie di canalizzazione

Lo ha fatto sapere in una nota la Polizia Locale di Genova spiegando che di aver restituito i punti tolti agli automobilisti che non erano più in grado di richiedere in autonomia la restituzione dei punti dopo aver pagato la sanzione.

Gli interessati potranno verificare l’avvenuta restituzione dei punti in due modi:

tramite il sito “Portale dell’automobilista”, al link https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/

Telefonando, da telefono fisso, al numero 848 782 782, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Per i cittadini che si trovano impegnati nel ricorso, durante il procedimento davanti al Giudice di Pace o al Prefetto, la Civica Amministrazione comunicherà le relative decisioni per ritirare le multe e, di conseguenza, non decurtare i punti.

Per quanti, invece, non avessero ancora pagato o non avessero inoltrato il ricorso, i punti non saranno decurtati e la multa non sarà addebitata.