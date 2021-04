Genova – Ha scavalcato la recinzione della casa della ex e si è introdotto nel suo appartamento forzando una finestra. E’ stato denunciato dalla polizia il giovane di 29 anni, di nazionalità senegalese, già diffidato per aver molestato la ex fidanzata.

Il giovane, ignorando il divieto di avvicinamento, è entrato con la forza nella casa della ex e si è chiuso dentro.

Quando la donna è arrivata a casa ha subito capito che qualcosa non andava ed ha chiamato la polizia.

Sul posto è arrivata una volante e gli agenti hanno suonato alla porta trovando l’uomo in procinto di andare a farsi una doccia, ha aperto tranquillamente la porta dicendo di aver diritto ad abitare in quella casa poiché era la residenza della fidanzata. Appurato che a carico del 29enne vi era un ammonimento del Questore per violenza domestica nei confronti della partner, l’uomo è stato portato in Questura dove oltre alla denuncia gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Genova per tre anni.