Genova – Poteva morire abbandonato in casa, tra i rifiuti, il 97enne salvato dai vigili del fuoco nella sua abitazione di Oregina dove viveva nel degrado ormai da tempo.

A far scattare l’allarme sono stati i vicini di casa, “preoccupati” per il forte odore che proveniva dall’abitazione. In molti hanno pensato che l’uomo fosse deceduto ed hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno invece trovato un uomo in forte stato confusionale e che viveva in condizioni inaccettabili.

L’anziano è stato ricoverato in ospedale e l’abitazione sottoposta a bonifica ma ci si augura che una specifica indagine accerti come sia possibile che una persona di 97 anni possa vivere in quel modo senza che nessuno si preoccupi di intervenire.

Dovranno essere verificati i rapporti con i familiari e gli interventi dei servizi sociali e se il caso fosse noto agli uffici competenti in queste situazioni e, nel caso, come mai nessuno abbia preso in carico l’anziano.