Borzonasca – Operata sul tavolo da cucina di un agriturismo per rimuovere un neo e curata per le metastasi di un cancro con tisane a base di erbe e “meditazione”. Potrebbe allargarsi a episodi di violenza sessuale di gruppo, circonvenzione di incapace e truffa l’indagine sulla morte di Roberta Repetto, 40 anni, figlia dell’ex sindaco di Chiavari.

La donna è morta dopo atroce agonia e sofferenze perché il suo Santone, Paolo Bendinelli, 69 anni, Guru della comunità Anidra di Borzonasca e con sedi in Liguria e Lombardia, le avrebbe impedito di rivelare il suo stato di salute e le avrebbe imposto una cura a base di tisane e meditazione yoga.

Alla morte di Roberta Repetto è scattata l’indagine sul centro olistico, convenzionato con il Ministero dell’Istruzione come “Università Popolare” e sulla comunità di persone che ruotava attorno al Guru e che viveva come nelle “comuni” indiane, con il sospetto di violenze sessuali di gruppo, violenze fisiche e psicologiche e induzione in uno stato di assoggetamento psicologico tale da indurre le persone a versare ingenti contributi economici in favore del Guru e della comunità e a prestare la propria opera come “volontari” per lavori molto faticosi come l’edilizia e l’agricoltura.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, il Santone, insieme ad una ristretta cerchia di “eletti” tra i quali anche un medico chirurgo che opera in un ospedale bresciano, governava indiscusso nella comunità che via via era cresciuta con sedi in diverse regioni italiane e con una fiorente attività commerciale.

Cure olistiche, corsi di meditazione, vacanze negli agriturismi venivano pagati con ingenti somme di denaro che gli “adepti” versavano probabilmente soggiogati dai “poteri” del Santone.

Ma non viene esclusa nemmeno la pista, tutta da verificare, di vere e proprie violenze sessuali cui erano sottoposte in particolare le ragazze più avvenenti che, secondo testimoni avrebbero dormito con i membri della setta anche in gruppo e celebrando “riti energetici” nei quali il sesso era componente fondamentale. Da chiarire se la partecipazione ai riti era una scelta libera o se, piuttosto, non era una conseguenza dello stato di soggezione psicologica degli adepti rispetto a figure oggetto di venerazione spirituale e non solo.