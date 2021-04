Genova – Avevano preso di mira diversi negozi di via XX Settembre, in pieno centro a Genova, e portavano a termine i loro furti davanti al figlio minore i due arrestati dagli agenti della Polizia Locale.

I due, un uomo e una donna di nazionalità italiana, sono stati sorpresi con diversi oggetti destinati alla rimozione delle placche anti taccheggio e con refurtiva appena rubata nei negozi Upim e Thun per un totale di circa 110 euro.

I filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza nei diversi esercizi commerciali hanno permesso agli agenti della Locale di attribuire ai due taccheggiatori anche un precedente furto avvenuto nel negozio della Nike, sempre in via XX Settembre.

Nuovamente, proprio grazie alle immagini, è stato possibile scoprire che i due rubavano alla presenza del figlio minore della donna.

Per loro sono scattate le manette in flagranza di reato per furti aggravati continuati in concorso.