Genova – Colpito al viso da un pugno dopo essere stato accusato da un energumeno tatuato di aver guardato insistentemente la fidanzata.

E’ successo ieri notte alla fermata del bus di via Negrotto Cambiaso, in val Polcevera.

Un uomo di 50 anni ha dovuto far ricorso alle cure dei medici dell’ospedale per un episodio al limite del surreale.

Mentre viaggiava sul bus della linea 272 l’uomo è stato affrontato da un energumeno con un grosso tatuaggio sulla nuca che lo ha accusato di aver guardato troppo la sua fidanzata.

Una volta scesi alla fermata, la lite è proseguita e il bullo ha colpito con un pugno al viso il presunto “rivale” e lo ha mandato a terra sanguinante per poi allontanarsi in fretta insieme alla fidanzata.

Alcuni passanti hanno chiamato il 118 e l’aggredito è stato portato in ospedale per una frattura al setto nasale e diverse contusioni anche gravi.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per identificare l’autore della brutale aggressione e la presenza del vistoso tatuaggio alla nuca potrebbe essere decisiva per identificare l’identificazione.

Il responsabile può essere accusato di aggressione e lesioni personali gravi aggravate dai futili motivi.