Genova – Alcune baracche abusive frequentate da disperati demolite in via Carnia a Rivarolo.

Operatori Amiu e Aster sono intervenuti, su richiesta del Comune di Genova in un tratto della via della valPolcevera dove, da qualche tempo, era sorto una specie di accampamento di disperati.

Alcune baracche costruite con materiale di fortuna e ammassi di oggetti ingombranti di varia natura, forse utilizzati per qualche piccolo commercio, sono stati rimossi e portati via per essere smaltiti

Lo sgombero è avvenuto al confine tra Teglia e Rivarolo in ValPolcevera suscitando reazioni opposte tra i residenti e sui social dove l’operazione ha raccolto il favore di alcuni ma anche le proteste di altri che, in particolare, non hanno capito l’azione rivolta contro la baracca abitata da persone disperate e che certamente non davano fastidio a nessuno.