La Spezia – Incendio nella tarda serata di ieri in un capannone alla “Marina del Canaletto”, in viale San Bartolomeo, alla Spezia.

Intorno all’ora di cena, la telefonata di alcuni miticoltori che riferiva di un principio d’incendio all’interno di uno dei loro magazzini ha fatto scattare la macchina dei soccorsi.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco della Spezia ha immediatamente disposto l’invio sul posto di un’autopompa serbatoio e due fuoristrada con modulo antincendio, viste le difficoltà accesso dovute al sottopasso.

Grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza che ha aperto i varchi di accesso della strada portuale subalvea, i pompieri hanno potuto far arrivare sul posto anche un’autoscala che ha permesso di attaccare l’incendio dall’alto.

Le operazioni di spegnimento sono durate circa un’ora, ma la fase di bonifica e smassamento è andata avanti fino a tarda notte, in quanto il rogo aveva coinvolto diverso materiale plastico come boe, parabordi, alcuni motori marini ed altre attrezzature per la miticoltura.

I locali interessati dall’incendio sono stati resi inagibili e le cause di innesco sono tuttora in fase di indagine.

Sul posto erano presenti anche alcuni responsabili dell’autorità portuale, la Guardia di Finanza, la Polizia Di Frontiera e la Capitaneria di Porto.