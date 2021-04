Genova – Un nuovo focolaio di contagio da coronavirus è stato scoperto in una comunità alloggio per anziani di Sampierdarena ed è subito scattata l’emergenza sanitaria.

Undici gli ospiti della comunità che sono risultati positivi al contagio con il covid 19. Ben tre di loro sono finiti in ospedale.

A poche ore dalla richiesta di Alisa di riprendere gli incontri tra parenti ed anziani ricoverati nelle RSA, l’emergenza sanitaria rialza il livello della preoccupazione del personale sanitario e degli stessi parenti degli anziani.

La comunità interessata dall’emergenza sanitaria è quella di Sanra Cecilia. in via Molteni

Sul posto sta intervenendo personale della Asl per il contenimento della malattia.