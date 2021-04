Un flusso umido da sud-ovest indirizza verso la Liguria due distinte perturbazioni.

La prima agirà nella giornata di oggi, giovedì 29 aprile, la seconda nel pomeriggio-sera di sabato 1 maggio.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 29 aprile 2021

Al mattino cielo molto nuvoloso ovunque. Possibilità di qualche rovescio sul settore centro-orientale, più persistente nelle aree interne; qualche pioggia anche su Alpi Liguri ed Imperiese, asciutto altrove. Nel pomeriggio e in serata parziale accentuazione dei fenomeni con rischio di rovesci più intensi nelle aree interne del genovese / medio levante e qualche temporale tra Imperiese, Alpi Liguri e Savonese di ponente. Meno frequenti le piogge sul resto della regione.

Venti: Moderati in genere tra sud e sud est con qualche rinforzo locale.

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: In calo nei valori massimi.

Costa: min +11/+14°C, max +15/+17°C

Interno: min +4/+9°C, max +11/+13°C

Venerdì 30 aprile 2021

Cielo molto nuvoloso su tutta la regione. Rovesci sparsi sul settore centro-orientale (specie aree interne) ed Imperiese, asciutto il Savonese.

Venti: Moderati tra sud e sud-est.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Stazionarie.

Sabato 1 maggio 2021

Molte nubi e tendenza a rovesci sul settore centro-occidentale, in estensione a tutta la regione entro la notte.