Genova – Si è presentato alla porta di casa di un’anziana 85enne e l’ha convinta a consegnare tutti i gioielli presenti in casa con la scusa di una possibile contaminazione da coronavirus.

Un truffatore ha messo a segno l’ennesimo caso di raggiro ai danni di persone anziane on città. Questa volta è successo in via Coppedè, nella zona di Marassi Alta.

Il malvivente di è presentato alla porta della pensionata e l’ha convinta ad aprire la porta dicendo di essere un tecnico che doveva verificare eventuali contaminazioni della rete idrica.

La donna è stata convinta a mettere tutti i valori di casa in un contenitore per una “disinfestazione” ma il ladro è poi fuggito con il bottino facendo perdere le proprie tracce.

Da una prima stima sembra che la pensionata abbia consegnato valori per circa 30mila euro.

Quando si è accorta della truffa, il ladro era già fuggito.

Sul posto è accorsa la polizia che indaga su diversi episodi simili in diverse zone della città.