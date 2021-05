Genova – Chiusura anticipata per la metropolitana di Genova che da martedì 4 a giovedì 6 maggio interromperà il servizio poco dopo le 21 per consentire lavori di manutenzione.

Gli interventi sono calendarizzati per la verifica periodica semestrale della linea aerea e della manutenzione di binari e gallerie.

Interventi, questi, che devono svolgersi senza la circolazione dei reni e in un arco temporale adeguato che non sia compreso solo tra la mezzanotte e le 4 del mattino.

Per questo è stata disposta l’interruzione anticipata del servizio, garantendo gli interventi in sicurezza.

Per le giornate di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 maggio le ultime partenne della metro saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è comunque sempre garantito dalla linea bus 9 che transita da Caricamento, Brin e Pontedecimo.