Genova – Sono 10 i decessi e 161 i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Liguria, riscontrati a fronte di 4.095 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.493 tamponi antigenici rapidi.

10, come detto, i decessi registrati tra cui rientrano due pazienti deceduti a gennaio e aprile. Un numero comunque alto, che preoccupa soprattutto riferito all’avanzamento della campagna vaccinale che, in Liguria, procede a pieno ritmo.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi contagi, riferito alla residenza della persona testata.

– IMPERIA (Asl 1): 40

– SAVONA (Asl 2): 23

– GENOVA (Asl 3): 70

– CHIAVARI (Asl 4): 7

– LA SPEZIA (Asl 5): 16

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 5

4 MAGGIO 2021

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.200.423 4.095 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 263.444 2.493 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 100.133 161 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.389 -101

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 892 LA SPEZIA 618 IMPERIA 702 GENOVA 2.901 Residenti fuori Regione/Estero 92 altro/in fase di verifica 184 TOTALE 5.389

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 549 62 9 ASL1 101 8 1 ASL2 95 9 0 San Martino 83 21 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 68 3 -1 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL3 globale 99 7 5 ASL 3 Villa Scassi 98 7 4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 1 0 1 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 34 4 -1 ASL4 Sestri Levante 34 4 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 66 10 8 ASL5 Sarzana 66 10 8 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 4.488 -339 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 90.534 252 Deceduti* 4.210 10

* Dettaglio deceduti: la data di uno dei decessi segnalati in data odierna è antecedente alle ultime ventiquattro ore poiché, a seguito di accertamenti effettuati da A.Li.Sa., è stato ottenuto dall’azienda del SSR il dato e la documentazione clinica di un ulteriore soggetto per il quale è stata riportata l’infezione da SARS-COV-2 tra le cause del decesso

data decesso sesso età luogo decesso 1 14/01/2021 F 78 ASL5 – Ospedale La Spezia 2 20/04/2021 M 82 ASL 2 – Ospedale San Paolo 3 01/05/2021 F 98 Asl 2 – Ospedale Savona 4 01/05/2021 F 93 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 5 01/05/2021 M 66 Asl 2 – Ospedale Savona 6 01/05/2021 F 95 ASL 2 – Ospedale San Paolo 7 02/05/2021 M 87 ASL 2 – Ospedale San Paolo 8 02/05/2021 M 75 ASL 2 – Ospedale Albenga 9 02/05/2021 F 93 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi 10 03/05/2021 M 81 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.236 ASL 2 1.176 ASL 3 1.974 ASL 4 330 ASL 5 738 Liguria 5.454

Dati 04/05/2021 ore 16:00

706.880 Consegnati (fonte governativa) 646.458 Somministrati 91% Percentuale vaccini somministrati su consegnati