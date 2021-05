Villanova d’Albenga – Due morti ed un ferito grave. E’ il tragico bilancio del terribile incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 22,30, sulla strada Aurelia bis, all’altezza di Villanova d’Albenga nel savonese.

Per cause ancora da accertare tre veicoli si sono scontrati e nel terribile impatto due persone hanno perso la vita ed una terza ha riportato gravi ferite.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito dato l’allarme ma all’arrivo delle ambulanze del 118 e dei mezzi dei vigili del fuoco, per due giovani non c’era più nulla da fare.

Si tratta di un 24enne e un 19enne della zona.

Un ragazzo di 16 anni è stato estratto ancora vivo dalle lamiere e trasferito con la massima urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure.

Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.