Genova – Grave incidente, poco dopo le 12,45, in via Buffa, nel quartiere genovese di Voltri.

Per cause ancora da accertare un’auto e una moto si sono scontrate in direzione del Turchino

Ad avere la peggio il motociclista che è stato sbalzato dalla moto ed è caduto rovinosamente a terra dopo un volo di alcuni metri.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 che hanno soccorso la persona e l’hanno stabilizzata per poi trasferirla di corsa in ospedale.

Le sue condizioni sarebbero gravi.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.