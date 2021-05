Domenica in compagnia dell’alta pressione, ad inizio settimana una nuova perturbazione atlantica determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 9 maggio 2021

Giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, da segnalare solamente il transito di velature e qualche addensamento sui versanti padani centro-occidentali

Dal tardo pomeriggio/sera nuvolosità in graduale aumento a partire da ponente.

Venti deboli o moderati da nord/nord-est sull’intera regione. Nel pomeriggio deboli meridionali sul centro-levante, fino a moderati da est/nord-est sull’Imperiese. In serata risulteranno deboli o moderati con locali rinforzi fino a tesi dai quadranti settentrionali sull’intera regione.

Mare mosso al largo e sul bacino occidentale, poco mosso altrove.

Temperature: stazionarie od in lieve aumento

Costa: min +12/15°C, max +18/23°C

Interno: min +3/11°C, max +15/23°C

Lunedì 10 maggio 2021

Fin dal mattino cieli molto nuvolosi a ponente, poco o parzialmente nuvoloso altrove.

Dal pomeriggio piogge deboli o moderate in graduale estensione da ponente verso levante. In serata rovesci sul centro-ponente, precipitazioni deboli o al più moderate a levante.

Venti da deboli a moderati con rinforzi fino a tesi da est/sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo.

Temperature: in calo soprattutto nei valori massimi.

Martedì 11 maggio 2021

Al mattino rovesci di forte intensità a levante, piogge deboli o moderate altrove.

Nel pomeriggio rovesci anche a carattere temporalesco sull’intera regione.

Temperature in calo.

Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali.

Mare mosso.