Genova – Ha rubato monetine da un distributore automatico in Via Milano e ha poi aggredito un agente della polizia fuori servizio l’uomo di 54 anni arrestato ieri pomeriggio.

Il 45enne è stato notato dall’assistente capo della Polizia di Frontiera di Genova mentre scassinava un distributore di bevande di un autolavaggio e ha quindi deciso di intervenire.

Il ladro, scoperto, ha capito l’uomo in pieno volto con un grosso cacciavite per poi darsi alla fuga.

Immediatamente sul posto sono arrivate le volanti della Polizia, intervenute in soccorso, iniziando una serrata ricerca e trovando il 54enne nascosto in un cantiere.

L’uomo è stato trovato in possesso del cacciavite e anche di svariate monetine, di un blocchetto di buoni pasto intestati a un cittadino genovese, di altri due cacciaviti e di numerose chiavi.

Per lui è scattato l’arresto per i reati di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, inoltre è stato denunciato per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e di armi od oggetti atti a offendere.

Fissata per questa mattina la direttissima.