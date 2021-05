Genova – Alle 14.00 di oggi è scattata la chiusura immediata ai tir con peso superiore alle 3,5 tonnellate del viadotto Ragone sull’autostrada A12 tra Lavagna e Sestri Levante. Un divieto che porterà certamente una deviazione del traffico dei mezzi pesanti che si riverseranno sulla Aurelia per bypassare il tratto di autostrada tra Sestri Levante e Lavagna. I sindaci dei due comuni hanno fatto sapere di essere estremamente preoccupati per questo provvedimento e si sono immediatamente mossi per avere informazioni sulle cause che hanno spinto verso un provvedimento così drastico. Il divieto di transito riguarderà entrambe le direzioni e si è reso necessario dopo le ispezioni avvenute questa mattina presto da parte del personale del ministero delle Infrastrutture. Alle 14.30 si è svolto un vertice tra il Prefetto, i rappresentanti del ministero, Autostrade a cui hanno partecipato anche l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone e i sindaci di Lavagna e Sestri Levante. L’incontro ha permesso di fare il punto sulla situazione ma non è ancora possibile stabilire la tempistica dei lavori.

Sulla pagina Facebook del comune di Sestri Levante si legge: “A seguito di notizie informali e di conversazione telefonica i Sindaci di Sestri Levante e Lavagna hanno appreso con preoccupazione della chiusura per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate del tratto autostradale Sestri Levante – Lavagna, in entrambe le direzioni, che dovrebbe scattare questo pomeriggio. I Sindaci hanno immediatamente scritto ad Autostrade per l’Italia, MIT e Regione Liguria per conoscere le ragioni del divieto di circolazione per i mezzi pensati e la durata dello stesso, chiedendo di minimizzarlo il più possibile, anche in considerazione del disagio che ne deriverà per la viabilità ordinaria.