La Spezia – Incendio, ieri sera, in una palazzina di via dei Pini a La Spezia.

Le fiamme si sono sviluppate da un appartamento al terzo piano di un condominio e sono stati i residenti ad allertare i vigili del fuoco vedendo del fumo che usciva dalla finestra di uno degli appartamenti.

Sul posto è arrivata immediatamente una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco con l’ APS (auto pompa serbatoio) seguita da una autobotte e dall’autoscala.

Mentre una parte del personale di occupava di spegnere l’incendio, altri pompieri hanno provveduto all’evacuazione di tutti gli abitanti dei cinque piani della palazzina.

I vigili del fuoco si sono occupati anche di salvare diversi animali domestici.

Per fortuna nessuno dei condomini ha dovuto ricorrere alle cure mediche.