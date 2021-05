Villanova d’Albenga (Savona) – Ancora un incidente, per fortuna questa volta senza feriti gravi, sull’Aurelia Bis, tra Alassio e Villanova d’Albenga, in provincia di Savona.

Intorno alle 23.00 di ieri sera, per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della stradale, un’auto e un furgoncino che si trovavano a viaggiare in direzione di Albenga si sono scontrati.

Uno schianto che ha causato il ferimento di tre persone: i due occupanti della vettura e il conducente del furgoncino.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e gli uomini dei Vigili del Fuoco. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.