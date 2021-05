Genova – Ultime demolizioni degli storici edifici di Ponte Parodi, nel cuore del Porto di Genova e proprio accanto al celebre edificio dell’Hennebique che, nei piani, dovrebbe ospitare un albergo, palestre, centro commerciale e centro congressi e il nuovo Terminal di MSC per le crociere.

Le ruspe hanno terminato la prima fase di demolizione e anche la storica facciata dei magazzini non si vede più, rasa al suolo.

L’area di Ponte Parodi verrà trasformata in modo da tornare ad essere un punto importante per la città ma con i nuovi criteri promossi da uno sviluppo turistico e commerciale.

In realtà un progetto esisteva già ed aveva vinto il concorso internazionale “Ponte Parodi e la città di Genova (pagato da chi?). Si trattava del progetto per la costruzione di una grande piazza sull’acqua, con annesso centro commerciale, ideata dagli Architetti di UN Studio Van Berkel & Bos.