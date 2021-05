Sestri Levante (Genova) – Un giovane esemplare di Falco pellegrino è stato recuperato e trasportato alla Lipu grazie all’intervento dei dei Carabinieri Forestali.

L’animale, trovato nei giorni scorsi riverso nell’erba del Parco Mandela a Sestri Levante da alcuno frequentatori del parco, presentava alcuni danni, fortunatamente non gravi.

Il falco non aveva alcune penne timoniere, segno di qualche tentativo di predazione. Questo però ha reso necessario il ricovero in una voliera, in attesa della ricrescita delle penne della coda, indispensabili per il volo.

Questo ha reso indispensabile l’intervento al Cras di Genova, trattandosi soprattutto di una specie particolarmente protetta dalla legge.

Farlo arrivare al centro del capoluogo non è stato facile.

La Lipu, da quanto sono cambiate le disposizioni della Regione, non effettua il servizio di soccorso e recupero della fauna selvatica nel Tigullio, ma le persone che lo avevano trovato hanno contattato l’associazione, preoccupate per la sorte dell’animale e, impossibilitate ad andare a Genova, hanno chiesto aiuto.

Grazie alla collaborazione dei Vigili Urbani di Sestri Levante prima e dei Carabinieri forestali di Sestri e Lavagna poi, il giovane falco è arrivato al centro dove è stato accudito dai volontari.