Genova – Ha salvato la famiglia chiamando i soccorsi prima di perdere conoscenza. E’ successo la scorsa notte a Mezzanego, in valle Sturla, nella casa di una famiglia di 4 persone.

Forse a causa di un guasto nell’impianto di riscaldamento o di una perdita di gas monossido di carbonio, una famiglia di origini marocchine ha rischiato davvero grosso.

I quattro hanno iniziato a sentirsi male uno dopo l’altro dopo cena e la ragazza, con sangue freddo e tempestività, è riuscita a chiamare i soccorsi prima di perdere conoscenza.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno salvato i quattro componenti della famiglia da morte certa.

Ricoverati per una grave forma di intossicazione, i quattro stanno molto meglio e non sarebbero in pericolo.

In corso le verifiche per accertare l’origine della perdita di monossido di carbonio e le eventuali responsabilità.