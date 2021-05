Ventimiglia – Si è tolto la vita nel Cpr di Torino il migrante vittima di un terribile pestaggio nel cuore della cittadina di confine, preso a bastonate da almeno tre persone.

Tragico destino per il 23enne originario della Guinea sfortunato protagonista di un vergognoso episodio avvenuto il 9 maggio scorso.

Il ragazzo si è impiccato nella stanza del centro di Torino dove era sotto sorveglianza proprio a causa di una forte depressione in cui era scivolato anche a causa dell’episodio.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo, chiuso per motivi da accertare in “isolamento” ha trovato il modo di preparare una corda e si è impiccato.

Il 9 maggio scorso era stato inseguito, aggredito e bastonato da tre persone che lo accusavano di aver tentato di rubare un telefono cellulare.

Il giovane era stato scaraventato a terra e colpito ripetutamente alla testa e al corpo con bastoni e con un oggetto metallico.

I tre responsabili erano stati identificati e denunciati grazie ad un video diffuso sui social

