Genova – Non sembrano conoscere tregua le polemiche che da ieri sera rimbalzano sui social e non solo dopo la frase di Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale Cantanti che, durante la cena della vigilia, avrebbe rivolto ad Aurora Leone dei The Jackal frasi discriminatorie.

“Sei una donna, non puoi stare qui“, con queste parole Pecchini avrebbe allontanato la Leone, rea di essere seduta al tavolo con gli uomini, tutti chiamati a giocare la partita di beneficenza come lei.

Poco fa Gianluca Pecchini ha rassegnato le dimissioni con una nota diffusa tramite il profilo Instagram della Nazionale Cantanti.

“Siamo profondamente addolorati di questo grande equivoco – si legge – in quanto in 40 anni non ci siamo mai trovati a dover gestire una simile situazione. Per tutte queste motivazioni, io, Gianluca Pecchini, dirigente della Nic, mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone. Ci tengo però a sottolineare, a scanso di equivoci, che nessun artista si è reso conto dell’episodio in questione; i presenti si sono accorti di quello che stava accadendo nel momento in cui Aurora e Ciro si sono alzati per andarsene via”.

In tanti hanno espresso sgomento per l’accaduto e solidarietà all’artista per le parole che si è sentita rivolgere.

Tra i primi Enrico Ruggeri che, in qualità di capitano della nazionale cantanti, aveva già fatto sapere dell’allontanamento di due membri dello staff.

Anche Eros e Aurora Ramazzotti, Andro dei Negramaro, Levante e tanti altri hanno voluto prendere posizione in maniera netta contro un atteggiamento denigrante che non aveva motivo di essere tenuto.