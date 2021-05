Genova – Boom di prenotazioni per il vaccino AstraZeneca “libero” da ieri sera per i maggiorenni che non vogliono aspettare la tempistica “normale” e accettano l’uso del farmaco che in molti guardano con sospetto.

Anche il presidente della Regione Liguria ha preferito scegliere questo canale pur potendo, per motivi anagrafici, scegliere la vaccinazione con Pfizer seguendo il normale iter previsto dalla campagna di vaccinazione.

“Poco fa ho prenotato! – ha scritto Toti sul suo profilo social – Venerdì 28 maggio farò il vaccino AstraZeneca all’hub della Fiera di Genova. Nonostante la mia età mi consentisse di accedere alle liste per Pfizer o Moderna, ho deciso di fare il vaccino cold, aderendo alla prenotazione volontaria che abbiamo aperto stasera (ieri per chi legge, ndr) a tutti gli over 18 che vogliano fare AstraZeneca o Johnson&Johnson. A dimostrazione che ritengo questo vaccino sicuro come tutti gli altri. Non vedo l’ora che sia venerdì!”.